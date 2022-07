Via Sparano, nuovo tentato furto in centro: ladro inseguito e arrestato. Nuovo arresto a Bari. Dopo quanto accaduto domenica pomeriggio, che aveva portato all’arresto di un giovane con l’accusa di aver sottratto della merce da due negozi in via Sparano, stavolta è toccato ad un trentenne, scoperto mentre stava cercando di rubare in un negozio, presente anch’esso nella via dello shopping di Bari.

Assalto al negozio del centro

L’uomo, dopo aver tentato di sottrarre alcuni capi di vestiario dal negozio del centro, è stato fermato in seguito ad un breve inseguimento, messo in atto dalla security dello stesso esercizio commerciale. In aiuto del vigilante sono giunte, in brevissimo tempo, due pattuglie della polizia locale presenti in zona. Gli agenti sono intervenuti dopo essere stati allertati di quanto accaduto da alcuni passanti, testimoni di quanto successo di fronte ai loro occhi. Il giovane, nel tentativo di fuggire, aveva anche spintonato l’addetto alla sicurezza, scappando con l’obiettivo di far perdere le proprie tracce. La sua fuga è stata, però, molto breve, in quanto gli agenti e l’addetto alla vigilanza del negozio lo hanno intercettato e bloccato a pochi isolati di distanza, su via Putignani, ad angolo con via Argiro.

Il trentenne, stando a quanto si apprende, aveva con sé una tronchesina che aveva utilizzato per cercare di staccare dai capi di abbigliamento il dispositivo antitaccheggio, nel tentativo di trafugarli senza essere notato. Al momento del fermo, l’uomo è anche risultato essere privi di documenti di riconoscimento. Lo stesso è stato, comunque, poi identificato negli uffici del comando di polizia locale, e per lui è scattato l’arresto con l’accusa di rapina impropria. Per questo motivo il trentenne è stato condotto al carcere di Bari e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni, il che può essere sintomo del fatto che i controlli messi in campo funzionano.

