Bari, problemi e danni in via Sparano: cede la pavimentazione del “salotto” della città

Il restyling di via Sparano a Bari, a poco più di tre anni dal termine dei lavori, mostra già i primi segni di cedimento. Il salotto liberty, come era stato definito all’epoca, ovvero l’isolato in cui si trova palazzo Mincuzzi e in cui ci sono le panchine circolari senza spalliere, comincia ad avere problemi. La pavimentazione presenta diverse crepe per tutta la lunghezza, situazione che sta già allarmando i cittadini.

...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati