Via Argiro, torna la pavimentazione. Quasi terminati i lavori di restyling

La “nuova” via Argiro è ormai pronta. La “sorella” di via Sparano si è rifatta il look dopo gli interventi sui sottoservizi. L’Acquedotto pugliese ha ripristinato la pavimentazione “stampata” caratteristica della seconda strada pedonale del centro cittadino. Per permettere l’esecuzione dei lavori, il Comune ha dovuto sospendere le occupazioni di suolo pubblico, intimando quindi ai gestori dei locali la rimozione di gazebo, tavolini e sedie fino al primo giugno. I lavori sono quindi partiti e hanno interessato il tratto compreso tra via Dante e via Calefati. Gli operai hanno quasi terminato, tanto che è tornata la pavimentazione originaria caratteristica di via Argiro.

Rifacimento del manto stradale



Nei giorni scorsi è partito anche il ripristino dell’asfalto in diverse zone della città. Sempre l’Aqp, in seguito a lavori nei sottoservizi, ha iniziato il rifacimento del manto stradale in via Falcone e Borsellino per poi spostarsi in via della Costituente. Gli interventi sono esclusivamente di notte, dalle 23 alle 7 del giorno successivo. Il Comune ha emesso ordinanza imponendo il restringimento di carreggiata con l’ ausilio di personale per regolare la viabilità, il limite di velocità pari a 20 chilometri orari per 100 meri in avvicinamento all’area di cantiere in entrambe le direttrici di marcia (viale della Costituente /viale Falcone e Borsellino) e viale Einaudi (perpendicolare al predetto asse viario) e il divieto di fermata ambo i lati per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi d’opera dell’ impresa esecutrice, nei tratti interessati dai lavori.

Per il 16 giugno, dalle ore 7 alle 16 e 30, sono istituiti nei tratti interessati dai lavori il restringimento di carreggiata con senso unico alternato e il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati su via Crispi nel tratto compreso tra via Ravanas e via Fieramosca e tra via Mirenghi e via Brigata Bari.

Sempre per consentire lavori di ripristino della pavimentazione stradale. Ed ancora l’isolato tra via Antonio Beatillo e via Dante Alighieri verrà invece interessato (a breve) da lavori da parte di EDistribuzione, con conseguente rifacimento del manto stradale.

