Bari, ventiquattro casi di Hiv solo nel 2021: oggi test gratuiti e anonimi per tutti

Sono 24 le nuove diagnosi di HIV riscontrate dalla clinica di Malattie infettive del Policlinico di Bari nei primi undici mesi del 2021. Questi i dati rilevati nell’anno che volge al termine. Ad analizzare la situazione è stata la direttrice dell’unità operativa di malattie infettive del Policlinico Annalisa Sarcino nella giornata mondiale- oggi, 1 dicembre- contro l’AIDS. Quest’ultima va a identificare uno stadio clinico avanzato dell’infezione da HIV.

La direttrice ha spiegato che «In Italia ci sono ancora tantissime persone che non sanno di avere una infezione da Hiv e quindi anche senza volerlo possono trasmetterlo ad altri e quindi possono arrivare tardi alla diagnosi». Ed è proprio per questo che negli ultimi anni le cure e il mondo della medicina hanno fatto enormi passi in avanti: «Oggi abbiamo dei farmaci molto efficaci in oltre il 90% dei casi, sono anche molto tollerati e possono essere assunti da tutti».

Oltre la metà degli infetti è over 65



A certificare le sue parole, ci sono i numeri della sua clinica. Quest’ultima segue, infatti, circa 1.300 pazienti, il 74% sono maschi, il 26% femmine e lo 0,4% transgender. Il 10% del totale è straniero e il 65% ha più di 65 anni. Ma il dato più interessante è che il 95% ha una viremia azzerata, quindi non può trasmettere l’infezione, grazie al controllo farmacologico.

La dottoressa Saracino, nell’analisi della situazione dell’ultimo anno barese nel rapporto con l’HIV, ha voluto concludere con un appello importante alla popolazione barese: «È importante fare il test Hiv. Se non si vuole fare in ospedale, ci sono i test rapidi».

Dalle 18 alle 21 test gratuiti e anonimi



Oggi, in occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS, dalle ore 18 alle 21, in piazza Umberto a Bari, proseguiranno le attività di sensibilizzazione e prevenzione dei comportamenti a rischio grazie all’impegno dell’Unità di Strada “Care for People”,

A bordo del camper dell’Unità di Strada, sarà possibile sottoporsi, in modo gratuito e anonimo, al test HIV salivare a risposta rapida e test HCV nel rispetto della normativa vigente anti-covid e secondo ingressi contingentati, con counselling pre e post test. Questa iniziativa è stata organizzata da volontari dell’associazione «CAMA LILA» di Bari e con il contributo di Fondazione Puglia proprio con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione barese in merito. La prevenzione, la cura e l’attenzione rimangono le uniche armi con cui proteggersi.

