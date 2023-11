Il nuovo sindaco di Bari? Decaro interroga la maga

“Salve, signora. Visto che ci siamo chi sarà il prossimo sindaco di Bari? Chiedo per un amico”. E’ con questa battuta simpatica e di attualità che su facebook il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha liquidato una utente che, con un profilo probabilmente falso, ha cercato di “sponsorizzare” la sua attività di veggente commentando un post pubblicato da Decaro stesso.

“Sono una medium chiaroveggente, sono specializzata in amore, fortuna, lavoro, salute, ritorno di una persona cara, fedeltà tra coniugi, abbondanza di prosperità. Risultati rapidi in sette giorni, garantiti al 100%”. Visti i problemi del Pd a individuare il successore di Decaro, chissà che non possa tornare utile.