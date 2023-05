Dalle basole disconnesse ai problemi dovuti all’accesso di persone non autorizzate, dall’immondizia per strada ai bagni pubblici insufficienti fino al bisogno di aree verdi. Sono tanti i problemi di cui si è parlato ieri pomeriggio a Palazzo di città in un incontro tra l’amministrazione comunale e i residenti della città vecchia durato circa due ore.

A rappresentare il Comune di Bari il sindaco, Antonio Decaro, l’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso, e l’ingegner Claudio Laricchia, mentre per i cittadini erano presenti Michel Fanelli e la sua associazione, e il comitato di quartiere “Santa Teresa dei Maschi” guidato dall’avvocato Anna Cotugno e tanti altri residenti. Il Comune ha garantito ai cittadini di eseguire diversi interventi, e di provvedere a cercare di risolvere le problematiche lamentate.

L'assessore Galasso



«È stato un incontro molto partecipato – sottolinea l’assessore Galasso -. Abbiamo affrontato le diverse problematiche ed illustrato quelle che sono le attività poste in essere e ancora in itinere». Per quanto riguarda le insidie legate alle basole instabili, che possono creare difficoltà sia ai residenti che ai turisti, è stato comunicato l’avvio di un accordo quadro dedicato proprio a tale problematica. Alcuni interventi sono stati già effettuati, ma nei prossimi giorni si provvederà a realizzarne altri cercando di intervenire su tutte le segnalazioni.

La presenza, denunciata da molti cittadini, di soggetti che accedono in auto privi di autorizzazione all’interno della Ztl verrà risolta cercando di tenere sotto controllo i varchi da cui è possibile accedere in quanto non attivi, ovvero quello nei pressi del castello svevo, e quello della basilica.

I controlli



La polizia locale metterà in atto una azione di controllo mirata, che avrà il duplice obiettivo di scoraggiare gli accessi e le soste non autorizzate. In merito alla carenza dei servizi igienici, problematica denunciata nei giorni scorsi anche dai titolari delle attività del centro, è stata comunicata l’apertura anticipata dei servizi igienici dell’ex mercato del pesce, così da andare a garantire una ulteriore presenza di questo tipo di servizi che si aggiunge a quelli già presenti sulla muraglia. Per quanto riguarda la fognatura, il Comune ha già provveduto a realizzare interventi per evitare il ristagno (ad esempio in strada Annunziata). Verrà nei prossimi giorni realizzata una pulizia mirata delle caditoie in corrispondenza dei tratti di fognatura bianca, e dove c’è la mista si provvederà a far intervenire Aqp. Nei prossimi mesi dovrebbe anche partire la raccolta differenziata, dapprima per i commercianti e poi per i privati.

Nel frattempo, si provvederà ad un maggiore controllo, garantendo anche interventi di sgombero puntuali da parte di Amiu. In largo San Sabino, invece, i cassonetti, che da sempre sono un problema, verranno interrati.



«È stato un incontro molto utile e fruttifero, come accade sempre quando si incontra la cittadinanza – ha aggiunto Galasso -. Il confronto ha permesso di toccare con mano quali sono le priorità dei cittadini. Tra queste posso citare l’esecuzione di una recinzione che separa una porzione del giardino del Provveditorato così da renderlo fruibile, e per questa cosa ha preso un impegno diretto l’ingegner Laricchia».



«Mettere a disposizione questa area verde – ha concluso l’assessore ai Lavori Pubblici – permetterà ai cittadini di utilizzarla come area sgambamento cani, ma ci permetterà soprattutto di spostare i giochi dei bambini che ora si trovano all’interno del parcheggio, dando loro un luogo più decoroso e sicuramente più salubre dove giocare».