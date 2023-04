Tornano in azione i vandali: distrutti i vetri delle auto in sosta

Ancora atti vandalici a Bari. L’ultima segnalazione in ordine di tempo arriva dalla zona Umbertina, in pieno centro, dove nella notte tra domenica e lunedì ignoti si sono divertiti a distruggere i finestrini e gli specchietti delle auto in sosta.

La denuncia dei residenti

A denunciare l’accaduto sono gli stessi residenti, che in un gruppo Facebook sottolineano: «Ancora atti di vandalismo ad auto in sosta nell'Umbertino, in via Imbriani ad angolo con via Abbrescia. Gesto ancor più odioso in quanto commesso ai danni di vettura con esposto contrassegno di diversamente abile». Non è comunque la prima volta che i cittadini della zona lamentano episodi del genere. E solo pochi mesi fa erano state diverse l auto distrutte a San Pasquale.