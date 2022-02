Bari, vandali in azione nell'area giochi per bambini al San Paolo. La denuncia del consigliere: «È una escalation senza fine»

«È una escalation senza fine». Queste le parole del consigliere di maggioranza del Municipio III, Umberto Carli all'ennesimo atto di vandalismo che stato messo in atto nell'area giochi di via Carlo Massa, nei pressi della chiesa di San Gabriele nel rione San Paolo a Bari.

La denuncia sui social

I vandali questa volta hanno preso di mira le giostrine dei bambini nel quartiere San Paolo. «Ennesimo gesto idiota per uno dei giochi ludici più apprezzati dai bambini - tuona su facebook il consigliere Carli - Questo è lo spettacolo che si è presentato ai loro occhi pregiudicando l’attività ludica dei tanti bambini che hanno necessità di trascorrere qualche ora all’aria aperta per trarre un benessere non solo fisico, ma anche psicologico in particolar modo in questo periodo di emergenza».

«È una escalation senza fine quella che si verifica nelle aree ludiche disseminate per il territorio cittadino - prosegue - sembra essere venuto meno il concetto di bene comune per alcuni soggetti. Ancora una volta ci si attiverà per ripristinare lo stato dei luoghi necessario per garantire a tutti i bambini di poter riprendere a giocare nella massima sicurezza ma che vedrà consequenzialmente sottrarre delle somme di danaro per nuove aree ludiche addivenire».