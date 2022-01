Bari, vademecum per i clienti dei negozi della città. Controlli: oltre 700 le persone sanzionate per green pass e mascherine

Un vademecum per uso e controllo del green pass nei negozi di Bari. E' l'accordo sottoscritto questa mattina in Prefettura a Bari dove si è discusso dei controlli messi in campo sul territorio per verificare il rispetto delle norme anti covid.

I controlli

Quello dei controlli sul rispetto delle norme anti-Covid e in particolare dell'obbligo del green pass per l'accesso agli esercizi commerciali è «uno sforzo straordinario» da parte delle forze dell'ordine «che si stanno impegnando nei controlli con equilibrio, nella consapevolezza che l'applicazione delle misure di contenimento deve poter poggiare sul senso civico e su di una risposta generalizzata da parte della comunità».

APPROFONDIMENTI REGIONE Viaggi, basterà il Green pass: via l'obbligo di tampone.... COVID Stato d'emergenza verso lo stop, uscita dalla quarantena... LA PANDEMIA Green pass illimitato dal 1° febbraio per chi è guarito o... BARI Bari, controlli anti covid: 27mila da inizio anno, 58 le persone... ATTUALITà Al supermercato senza green pass, ma non si può ritirare la...

Al supermercato senza green pass, ma non si può ritirare la pensione. Nuovo Dpcm: ecco dove serve il certificato e cosa si può comprare

È quanto si legge in una nota della Prefettura di Bari, dove oggi si è svolto un incontro tra la prefetta Antonia Bellomo, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, i vertici provinciali delle forze dell'ordine, il presidente della Confcommercio di Bari e BAT e i rappresentanti provinciali della Confesercenti e UPSA Confartigianato.

Nuovo decreto, no Green pass per negozi di alimentari, ottici e farmacie. Controlli anche in attività essenziali

E dunque: distanza di sicurezza, in alcuni casi ingressi contingentati, igienizzazione delle mani. Ma soprattutto accesso con green pass e mascherine.

La collaborazione è «indispensabile - prosegue la nota - affinché le misure anti contagio, che ci consentono di coniugare salute, lavoro e vita sociale, possano trovare la massima applicazione per un graduale ritorno alla normalità». Le associazioni di categoria, dal canto loro, «hanno assicurato - fa sapere la Prefettura - che i loro consociati saranno sensibilizzati ad essere rigorosi nell'ottemperanza alle norme che saranno divulgate all'ingresso degli esercizi commerciali attraverso appositi vademecum esemplificativi rivolti alla clientela».

Complessivamente dall'inizio dell'anno state controllate, nel territorio dell'area metropolitana di Bari, 66.787 persone: 196 persone sono state sanzionate per mancato possesso del green pass, 528 per mancato uso delle mascherine. Gli esercizi controllati sono stati 8.363, con 98 esercenti sanzionati.