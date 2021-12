Bari, vaccini agli under 12: oggi somministrazioni per 125 bimbi

Continua la campagna vaccinale anti Covid in Puglia, comprese le somministrazioni ai più piccoli. Al pediatrico Giovanni XXIII di Bari oggi sono stati 125 i bambini convocati negli ambulatori per la somministrazione del vaccino.

Già 360 bambini under 12 vaccinati

In 3 giorni, dall'inizio della campagna vaccinale pediatrica, sono stati 360 i bambini fragili tra i 5 e 11 anni vaccinati e circa 100 i fratelli/sorelle sopra i 12 anni e genitori a cui è stato somministrato il vaccino. Negli ambulatori dell'ospedale Giovanni XXIII, oltre alla vaccinazione dei bambini tra 5 e 11 anni, infatti, viene offerta la possibilità per fratelli e sorelle, che hanno un'età maggiore di 12 anni, di essere vaccinati contestualmente nello stesso hub ospedaliero.

APPROFONDIMENTI IL PUNTO Vaccino ai bambini sotto i 5 anni: quando arriva in Italia, i Paesi... UNIONE EUROPEA Covid nei bambini, il rapporto Ecdc: «In un anno su 820mila...

Intanto, Bari città ha raggiunto il 60 per cento di copertura con terza dose della popolazione over 18 che ha concluso il ciclo vaccinale almeno cinque mesi fa. Nel resto della provincia la copertura dei richiami è già arrivata al 54 per cento. Sono oltre 12mila le somministrazioni effettuate nelle ultime 24 ore in tutti i punti vaccinali territoriali dell'Asl Bari. Di queste oltre 10mila sono richiami.