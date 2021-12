Bari, vaccini over 18: quasi la metà è vaccinata

Quasi la metà degli over 18 a Bari ha già effettuato anche la terza dose di vaccino anti Covid. Un altro record per il capoluogo pugliese, una delle città più vaccinate in Italia. È quanto emerge dagli ultimi dati del controllo di gestione Asl Bari.

Adesione trasversale

«L'adesione alla campagna anti-Covid - spiegano dalla Asl - è trasversale e accomuna diverse generazioni, dai neomaggiorenni agli over 80. Gli ultraottantenni che hanno ricevuto la terza dose rappresentano il 70% dei vaccinabili, così come le dosi booster hanno superato quota 52% tra i baresi 60-69enni».

Il 93% dei residenti over 12 ha fatto almeno la prima dose e il 92% ha completato il ciclo primario. Si distinguono soprattutto i giovanissimi che hanno scelto di fare il vaccino per proteggersi, visto che il 94% della fascia 12-19 anni ha ricevuto almeno la prima dose. E sono ottime anche le percentuali di copertura nell'ampia fascia dai 50 anni in su, col 96% di completamente vaccinati.