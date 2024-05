Porzia e Annarita, due agenti della polizia locale coronano il proprio sogno d'amore. Decaro: «Un onore aver celebrato l'unione»

«Solo l’amore conta». Parte così il messaggio sui social di Antonio Decaro, sindaco di Bari. Si è celebrata oggi a Bari l'unione civile di Porzia e Annarita, due agenti della polizia locale che «sono orgogliose - dice il primo cittadino - della loro divisa come noi siamo orgogliosi di loro».

Le due vigilesse si sono unite oggi, coronando il proprio sogno d'amore. «Nei loro sguardi, negli occhi fieri delle loro famiglie e dei loro amici - commenta Decaro - c’è la migliore risposta a chi qualche giorno fa non ha firmato la dichiarazione per la promozione delle politiche europee a favore delle comunità LGBTQIA+, presentata lo scorso 17 maggio in occasione della giornata contro l’omotransfobia. Da una parte c’è chi ha paura della libertà e dell’amore e dall’altra ci sono Porzia e Annarita che vivono il loro amore e da oggi sono una famiglia anche agli occhi della città di Bari».