«Buon pomeriggio da Bari, in Umbria». La gaffe dell'inviata del Tg2. Il video

"Buon pomeriggio da Bari, l'inverno non ne vuole sapere di arrivare in Umbria". Così Carlotta Balena, giornalista e inviata del Tg2, quest'oggi a Bari, ha fatto una gaffe. Ha "posizionato" il capoluogo di regione pugliese in Umbria con una frase nella quale si è tradita evidentemente per un lapsus.

Subito il video è diventato virale sui social, facendo il giro di numerose pagine satiriche. Tra i commenti diverse battute: "Quella alle spalle è Gubbio sul mare", scrive qualcuno. E si fa notare anche che l'Umbria non abbia il mare. Uno svarione, un errore capita a tutti, c'è chi difende la giornalista.