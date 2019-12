Bari, tutti i voli cancellati per scarsa visibilità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aeroporti di Puglia comunica che allo stato attuale persistono sull’aeroporto di Bari le eccezionali condizioni di bassa visibilità che stanno condizionando l’operatività dello scalo.Aeroporti di Puglia, sin dalla mattinata odierna, è costantemente impegnata nella continua attività di assistenza ai passeggeri e alle compagnie, garantendo, sulla scorta delle indicazioni dei vettori, tutto il supporto necessario per riprotezione voli, sistemazioni e trasferimenti via superficie dei passeggeri in arrivo e partenza.Aeroporti di Puglia invita, pertanto, i passeggeri con volo programmato da Bari a verificare con il Vettore lo stato del proprio volo. Ecco l'interodei voli.