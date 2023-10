Turista pestato in piazza dal branco: calci anche quando l'uomo cade a terra. Video

Un ragazzo, probabilmente un turista, ha subito un pestaggio in centro, a Bari Vecchia. La violenza inaudita è avvenuta in piazza del Ferrarese, cuore della movida, e al momento non si conoscono i motivi. Ma un video ha ripreso tutto: nelle immagini si vedono almeno 4 ragazzi, di cui tre appaiono minorenni, inseguire e colpire ripetutamente la vittima fino a farla crollare a terra.

Poi, non soddisfatti, il gruppo si accanisce ancora, prendendo a calci il ragazzo ormai quasi esanime sull’asfalto. A salvare l'uomo dalla violenza del branco sono arrivati due ragazzi che hanno fermato gli aggressori. Il video, in cui si vede l'aggressione in pieno centro città, è finito sui social.