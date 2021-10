In tribunale sì, ma solo su appuntamento: avvocati in stato di agitazione

La questione resta irrisolta. Almeno per ora. Alle segreterie e cancellerie del Tribunale e della Procura di Bari gli avvocati potranno accedere solo previo appuntamento. Gli avvocati insomma, anche se muniti di green pass, non potranno accedere liberamente a cancellerie e segreterie. La legge intanto non prevede che agli avvocati venga controllato il green pass e, per questa ragione, la proposta di consentire, anche se su base volontaria,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati