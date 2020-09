Bimbo rincorre il treno in partenza: salvato in extremis da un agente della Polizia ferroviaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha inseguito il treno in partenza e solo la prontezza di riflessi di un agente della Polizia ferroviaria di Bari lo ha salvato. E' accaduto venerdì scorso, alla stazione ferroviaria di Bari. L'agente stava per lasciare l'ufficio quando è stato attirato dal pianto di un bambino che proveniva dal piazzale Ovest.Il piccolo rincorreva il treno in partenza, proprio lungo la banchina, dopo essere sfuggito all'attenzione della madre che, in quel momento, si trovava al bar con un'amica. Il poliziotto ha afferrato il bambino, salvandolo da una caduta in cui risvolti avrebbero potuto essere tragici.