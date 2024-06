Undici zone “critiche” e altre 13 “zone silenziose” che non lo sono più e per le quali sono necessari interventi di mitigazione dei rumori. È quanto risulta dal piano di azione dell’agglomerato di Bari redatto dall’Arpa Puglia dopo cinque anni dall’ultima versione. Un’analisi su tutta la città che ha permesso di individuare le zone più critiche in base alle sorgenti sonore stradali, ferroviarie e aeroportuali. «Dai risultati delle mappature - si legge nella relazione - è stato possibile osservare innanzitutto come l’incidenza del traffico stradale sul rumore complessivo sia ancora significativamente superiore rispetto alle altre sorgenti».

Le zone critiche

Sono state individuate undici zone critiche (tutte in prossimità di 22 scuole e 125 edifici residenziali): ponte Garibaldi, viale Bartolo (nuovo inserimento rispetto a cinque anni fa), via Petrera (nuovo inserimento), corso Vittorio Veneto, corso Cavour (nuovo inserimento), via Re David , via Caldarola, viale Einaudi, corso Mazzini, via Postiglione (nuovo inserimento) e la zona di Fesca San Girolamo, altezza fermata Ferrotramviaria. Per ciascuna di queste zone l’Arpa ha individuato degli interventi da attuare per ridurre l'inquinamento acustico. Ad esempio per il ponte Garibaldi proposta la realizzazione di una rotatoria tra via di Vagno e viale Nazario Sauro e di una barriera fonoassorbente in legno di fronte agli istituti Marconi e Santarella. Proposta anche la sostituzione degli infissi del Marconi e del Santarella. Per viale Bartolo dove insistono due scuole proposta anche qui la sostituzione degli infissi della Montello e l’utilizzo di un asfalto fonoassorbente e interventi di riduzione della velocità; stessi consigli anche per via Petrera. Per via Caldarola si propone la realizzazione di una rotatoria tra via Caldarola e via Toscanini e tra via Caldarola e via Prezzolini, di una pista ciclabile da via Loiacono e via Prezzolini oltre alla sostituzione degli infissi delle scuole presenti.

Asfalto fonoassorbente per corso Vittorio Veneto con fluidificazione del traffico tramite “onda verde” e attraversamenti rialzati per ridurre la velocità. Stessi accorgimenti proposti anche per corso Cavour, via Re David, via Postiglione. In viale Einaudi realizzazione di una rotatoria tra via Einaudi e viale Resistenza e via Einaudi con via della Costituente; su corso Mazzini pedonalizzazioni e nuova pista ciclabile oltre che una rotatoria tra corso della Carboneria e via Brigata Regina. L’Arpa evidenzia anche gli effetti nocivi che i troppi rumori causano ai cittadini: dalla cardiopatia ischemica che coinvolgerebbe 7.093 residenti ai disturbi del sonno per 9.584 residenti fino a forti fastidi per 32mila persone.

Le ex zone silenziose



Poi ci sono delle“ex” zone silenziose, aree particolarmente protette nelle quali “la quiete rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione”. Sono tredici quelle che necessitano di interventi per ripristinare il loro status di zone silenziose.

A cominciare dal parco di Lama Balice dove vengono proposti ad esempio la realizzazione di una pista ciclabile e il rilevamento elettronico della velocità; il cimitero con la creazione di zone 30 e di piste ciclabili oltre che l’uso di asfalto fonoassorbente; la pineta di San Francesco con l'uso di barriere fonoassorbenti e di dissuasori; parco Due Giugno; parco Giovanni Paolo II al San Paolo; area verde in via Nicholas Green, il giardino di piazza Gramsci e di piazza Garibaldi, piazza Umberto dove viene proposto anche l’uso di dissuasori della velocità; piazza Romita; parco don Tonino Bello, via Ss. Cirillo e Metodio, e l’ex villa Capriati in via Amendola.

