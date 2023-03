Torre Quetta pronta a iniziare la stagione con il piede giusto e dimenticare le polemiche dello scorso anno. Nei giorni scorsi i gestori hanno annunciato i primi nomi di chi avrà per quest’anno la concessione dei chioschi, e tra le novità ci sono “La Parrilla” storico locale di Bari Vecchia, rilevato da qualche tempo da due giovani di 24 anni, e “La Bombetteria” di Pietro Colella, macelleria-gastronomia di via Dante, conosciutissima a Bari.

APPROFONDIMENTI BARI È battaglia sull’inceneritore. Il sindaco Decaro attacca la Regione



I gestori

«Abbiamo rilevato a settembre la storica “Parrilla de Juan” in piazza Mercantile, divenuta ora solo “La Parrilla” - dichiara Gaetano Catalano, uno dei titolari –. Siamo un locale sudamericano, proponiamo cucina latina, cucina tex-mex, facciamo cocktail di ogni tipo sudamericani, sia alcolici che analcolici. Con noi lavorano molti ragazzi sudamericani anche. E quindi porteremo parte di quello che siamo a Torre Quetta». «Gli spazi dei chioschi sono ovviamente diversi da quelli che abbiamo al locale – aggiunge - per cui se in centro la nostra attività è improntata su cena e post-cena, a Torre Quetta abbiamo pensato di portare l’aperitivo, dato che farlo di fronte al mare è una cosa bellissima. Faremo anche taquitos e burritos, in modalità take away, così che sia tutto facile e veloce da mangiare». Ma non sarà solo un luogo dove mangiare e bere, il chiosco di “La Parrilla” sarà anche un posto dove poter passare una serata in compagnia. «Stiamo lavorando ad un calendario di eventi serali e notturni – prosegue Catalano – con musica anche in questo caso sudamericana. Stiamo pensando a fare qualche serata anche in inverno, considerando che spesso a Bari ci sono belle giornate, e la concessione che abbiamo è fino all’8 marzo del prossimo anno. Tra le cose su cui stiamo lavorando ci sono degli eventi per il periodo di Natale».



«Sono una persona che ama quello che fa, e sono del mestiere – racconta Pietro Colella di “La Bombetteria” – nel mio quartiere mi conoscono tutti e amo quello che faccio. Mi sono dedicato da tempo alla cucina, e ho trasformato la mia macelleria in gastronomia. Da qualche anno avrei voluto essere a Torre Quetta, ma finora le mie proposte non erano state considerate, sono felice di esserci riuscito quest’anno. Quando ho presentato il mio progetto ai gestori, e l’entusiasmo che ho, mi hanno tenuto in considerazione». «A Torre Quetta porterò tutto ciò per cui sono conosciuto, tutti i nostri preparati e tutti i tipi di bombette come quelle alla carbonara o all’amatriciana che per primi abbiamo portato a Bari - prosegue Colella -. Dimostrerò ciò che so fare e che voglio fare, così come i gestori che ci stanno mettendo tantissimo impegno. Ce la metteremo tutta per avere tanta gente e per far sì che si trovino bene».

Sul discorso prezzi, in merito al quale lo scorso anno si è discusso tantissimo, la stessa Ati che ha in gestione la spiaggia ha sottolineato che si sta lavorando ad «un’offerta di qualità, ma più economicamente sostenibile per l’utenza».

«La nostra impronta è sempre stata quella di non “fregare” i nostri clienti – sottolinea Catalano al riguardo -, e fare prezzi nella norma rapportati ai costi che abbiamo. Vogliamo che la gente sia tranquilla e per questo pensiamo di portare gli stessi prezzi che abbiamo al locale, oltre a proporre pacchetti aperitivo convenienti». «L’obiettivo, non solo mio ma di tutta Torre Quetta, per questa stagione – aggiunge Colella -, è rilanciare la spiaggia dopo la delusione dello scorso anno, legata non solo ai prezzi, ma anche alle tante cose che si sono dette. Io stesso ho già presentato un listino, perché i pezzi devono essere corretti, ed è giusto che anche la gestione abbia messo i puntini sulle “i” su questa questione».