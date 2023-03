Tentano furto in un negozio di videogiochi: è allarme sicurezza in città

È allarme sicurezza a Bari. Dopo le spaccate avvenute negli ultimi due giorni, la prima al ristorante “Biga e Fila” in via Argiro e la seconda da “Pronti a Tavola” in via Piccinni, nella notte si è verificato un tentativo di furto in corso Cavour. Vittima il negozio di videogiochi Gamestop, che già negli scorsi mesi era stato colpito dai ladri, la prima volta nel settembre del 2022, e la seconda ad inizio febbraio.

Per fortuna questa volta i malviventi sono stati “sfortunati” e il tentativo di spaccata non è andato a segno, con i ladri che sono dovuti quindi scappare a mani vuote. Sul posto si sono recati i carabinieri di Bari per i rilievi e le indagini.