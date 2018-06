© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tenta la fuga dal carcere, quasi ci riesce ma resta impigliato nel filo spinato del muro perimetrale e viene soccorso e bloccato dagli agenti della Penitenziaria. Protagonista un detenuto di 21 anni cha ha tentato una rocambolesca evasione dal carcere di Bari, in pieno giorno. Quando gli agenti lo hanno raggiunto, non ha opposto resistenza e si è consegnato.La notizia, riportata dall’Ansa, è stata diffusa dal sindacato di polizia penitenziaria Cosp in una nota in cui si precisa che il detenuto non è ferito ma è stato trasferito nel reparto di osservazione psichiatrica. Secondo la ricostruzione dell’accaduto, il giovane detenuto avrebbe approfittato della sorveglianza dinamica per tentare la fuga, ma un agente addetto alla sorveglianza si è accorto del suo tentativo e ha dato l’allarme.