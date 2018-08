Restauri quasi ultimati, a ottobre riaprirà il teatro Margherita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A ottobre Bari e la Puglia riavranno il Teatro Margherita. Lo ha detto oggi il sindaco Antonio Decaro, nel corso di un soralluogo nel cantiere del teatro ormai restaurato. «I lavori sono quasi terminati, manca pochissimo - ha spiegato Decaro -, mancano le pavimentazioni in legno vicino alla torre scenica e il completamento delle vetrate. Dopodiché saremo impegnati nei collaudi e nel rilascio delle autorizzazioni per poter riaprire a ottobre».Per l sindaco di bari il teatro Margherita «sarà un luogo polifunzionale, concepito per ospitare differenti forme di arte e di cultura come accade nei grandi contenitori del resto d’Europa». Al sopralluogo ha partecipato anche l’assessore comunale alle Culture, Silvio Maselli. «Sarà quindi un autunno dedicato all’arte e alla cultura - ha proseguito il sindaco - per Bari che a settembre vedrà finalmente riaperta la zona archeologica di santa Scolastica, che si collegherà con il Bastione già fruibile da tre anni».