Bari, indagine su ospedale covid: Gdf a casa del presidente della società Cobar Barozzi. Indagato il figlio dell'imprenditore

Prosegue l'indagine della Procura sull'ospedale Covid nella Fiera del Levante. La Guardia di Finanza di Bari ha eseguito, questa mattina, delle nuove perquisizioni: su delega del procuratore Roberto Rossi e dell'aggiunto Alessio Coccioli, i finanzieri hanno perquisito l'auto e l'abitazione di Vito Barozzi, presidente della società Cobar di Altamura, che con un raggruppamento di imprese si è aggiudicata nell'autunno 2020 l'appalto per la realizzazione della struttura.

APPROFONDIMENTI BARI Tangenti, perquisizioni della Finanza sull'Ospedale Covid della... L'INCHIESTA Lerario, l'emergenza e gli affidamenti ai fornitori:... LE TANGENTI ALLA PROTEZIONE CIVILE Arresto Lerario: «Usato una procedura che non esiste».... IL CASO L'ex dirigente della Protezione Civile Lerario resta in carcere:... L'INDAGINE Tangenti a Lerario, 19 milioni in più autorizzati per le spese... IL CASO Tangenti, l'ex capo della Protezione Civile Lerario presenta le... TANGENTI ALLA PROTEZIONE CIVILE Caso Lerario, addetto stampa perquisito: avrebbe avvisato l'ex... LO SCANDALO TANGENTI Arresto Lerario, l'ex capo della Protezione civile ai giudici:... REGIONE Protezione civile e tangenti: perquisizione anche a casa del fratello... REGIONE Protezione civile, gli imprenditori confermano: «Mazzette a...

Tangenti, perquisizioni della Finanza sull'Ospedale Covid della Fiera del Levante. Indagato Barozzi, controlli a cinque imprenditori anche salentini

«Barozzi non è sottoposto ad indagine»

«Vito Barozzi non è attualmente sottoposto ad indagine» precisa il professor Vito Mormando, che difende l'azienda. Lo è, invece, il figlio Domenico, procuratore e braccio operativo della società, destinatario ieri di una perquisizione che ha portato al sequestro di pc e documenti relativi all'appalto. Domenico Barozzi risponde di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e falso ideologico. L'inchiesta conta al momento nove indagati e riguarda non soltanto l'ospedale Covid ma decine di altri appalti legati all'emergenza pandemica affidati dalla Protezione civile regionale negli ultimi due anni.

Lerario, l'emergenza e gli affidamenti ai fornitori: «Appalti spacchettati per accontentare gli amici»

Nell'ambito dell'indagine, l'ex capo della Protezione civile Mario Lerario è stato arrestato in flagranza il 23 dicembre, ed è ancora in carcere per corruzione, dopo aver intascato due presunte tangenti da altrettanti imprenditori pugliesi che avevano ottenuto dalla Regione appalti per lavori al Cara di Borgo Mezzanone e per la fornitura di moduli per l'emergenza Covid.

L'ex dirigente della Protezione Civile Lerario resta in carcere: no ai domiciliari