«Vediamo se così impari a parcheggiare» e gli impacchettano il suv in divieto

Lo hanno impacchettato in strada nel quartiere Santo Spirito, a Bari. Oggetto del maquillage è stato un suv parcheggiato in divieto di sosta in via Napoli. Con alcuni fogli di carta da regalo qualcuno ha ricoperto buona parte del mezzo e ha poi lasciato un messaggio: "E speriam che u capiscc che dò non adà parcheggià" (Speriamo che capisci che qui non devi parcheggiare, in dialetto barese). Le foto sono state postate sul gruppo Quelli che amano Santo Spirito.

Ultimo aggiornamento: 17:06

