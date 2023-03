Monika dalla Polonia alla Puglia: la studentessa universitaria si laurea con una tesi sul dialetto barese

Una studentessa polacca, arrivata in Puglia col progetto Erasmus, si è laureata all'Università di Bari con una tesi in "dialetto barese". Lino Banfi lo aveva fatto dire a Ronn Moss in una delle presentazioni del loro film insieme. Ora una delle più classiche frasi in barese diventa anche l’incipit di una laurea di una studentessa polacca proprio sul dialetto del capoluogo di regione.

"Ce n'ge na ma sci, sciamaninn, ce non ge na ma sci, non ge ne sim scenn", ovvero "se ce ne dobbiamo andare, andiamocene, se non ce ne dobbiamo andare, non ce ne andiamo" è davvero la prima frase della tesi di laurea di Monika Krzon giunta in Italia, e a Bari esattamente, dalla Polonia, nel 2021, per partecipare al progetto Erasmus. Doveva restarci sei mesi a Bari, invece è stato amore a prima vista e sono trascorsi due anni. Talmente innamorata da farci la tesi di laurea magistrale sul dialetto barese, stando a contatto con i cittadini. Dopo la laurea Monika è tornata per qualche mese a casa ma l’amore per Bari era troppo forte e ora è tornata. Fino a data da destinarsi.