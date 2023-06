Spacciavano eroina e cocaina nel piazzale della stazione: due arresti

Avevano con sè varie dosi di droga, tra cui eroina, cocaina e hashish, oltre al denaro del presunto spaccio. I carabinieri della Stazione di Bari scalo hanno arrestato in flagranza di reato di fini di spaccio di droga un 29enne, cittadino sudanese regolarmente presente in Italia e una 18enne italiana, senza fissa dimora, entrambi senza precedenti di polizia. Sono stati messi in carcere in attesa delle udienze per le convalide degli arresti.

Come sono andati i fatti

I militari hanno sorpreso i due nei dintorni della stazione ferroviaria centrale di Bari, già teatro di altri episodi simili, all'ingresso delle ferrovie appulo lucane, mentre cercavano di nascondersi tra la folla. Fermati, i due sono stati sottoposti a perquisizione personale e risultati quindi in possesso delle sostanze stupefacenti oltre al denaro presunto dello spaccio.