Bari, stazione centrale: marciapiede e pensilina pr i passeggeri. Conclusi i lavori

La stazione centrale di Bari ha un nuovo marciapiede e una nuova pensilina: conclusi i lavori. Per i passeggeri anche una biglietteria self service.

I lavori di ammodernamento

Da oggi i treni della linea Bari - Putignano (via Casamassima) di Ferrovie del Sud Est tornano ad attestarsi a Bari Centrale.

Come da cronoprogramma si sono conclusi i lavori di ammodernamento avviati a giugno che hanno portato alla realizzazione di un nuovo marciapiede - più lungo e più alto per facilitare la salita e la discesa dei viaggiatori - e di una nuova pensilina, dotata di monitor e teleindicatori e di un impianto di illuminazione a led.

In funzione anche la nuova sala d’attesa di FSE su via Capruzzi, dotata di sedute e di una biglietteria self service.