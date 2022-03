Bari, per la statua di San Nicola si valutano le prime proposte

Procede in maniera spedita l'iter del progetto “Una statua per San Nicola”, promosso dall'omonima associazione con l'obiettivo di realizzare a Bari una statua monumentale dedicata al Santo di Myra, patrono della città. Nella giornata di lunedì si è svolta la riunione del Comitato tecnico scientifico dell'associazione con l'obiettivo di valutare e selezione le opere del concorso per i bozzetti di statua da sottoporre al Comune di Bari per l'edificazione della statua monumentale.

Il Comitato dell'associazione “Una statua per San Nicola”, dopo la riunione, ha individuato tre macro-categorie di partecipanti. La prima riguarda i fanciulli e fanciulle italiani e stranieri, con disegni coinvolgenti ed emozionanti ma da cui trarre scarne indicazioni riguardo il monumento. La seconda, invece, rappresentata da artisti e artiste con bei quadri raffiguranti un'ipotesi di volto ideale della statua, da cui trarre indicazioni appunto per il volto ma non per il monumento nella sua interezza. L'ultima riguarda partecipanti che hanno raffigurato e proposto un'idea monumentale compiuta, utilizzabile come modello di statua da cui partire per elaborare un progetto esecutivo già definito.

Le proposte

Diverse le idee avanzate, anche quella di una struttura con la forma di una «nave da crociera» con una struttura cilindrica abbellita dalla figura del Santo, ma anche una statua modello Libertà di New York, un «faro» di San Nicola e altre opere realizzate grazie alla fantasia e alla creatività dei più piccoli.

Tutte le opere pervenute verranno presentate in un volume o in un catalogo, con la decisione che verrà poi presa- come stabilito- dal comitato dell'associazione. L'associazione ha invitato nel comunicato attraverso i propri canali ufficiali «i partecipanti al concorso autori dei bozzetti più vicini all'idea di statua monumentale (Francesco Cozzi, Pietro Giulio Pantaleo, Nico Valerio, Mario e Giuseppe Verrastro) a presentare, entro 60 giorni dall'invito, un progetto più dettagliato, in modo da fungere da base di partenza per il progetto esecutivo che sarà individuato con successivo concorso».

Inoltre verrà presentato il tutto al Comune di Bari in tempi stretti perché entro un termine ragionevole valuti l'operazione e avvii l'iter amministrativo necessario per l'edificazione del monumento. Nel dossier ci sarà uno o più bozzetti esecutivi di statua monumentale selezionati con apposito concorso, una relazione dettagliata sui benefici economico-reddituali per Bari e la Puglia dell'edificazione di un monumento pubblico di tal fatta e un video-documentario sulla genesi nel 1954 dell'iniziativa e sui vari passaggi storici dell'idea, nonché sulle attività e sugli eventi realizzati dall'associazione Una statua per San Nicola».

Il progetto

Nel Progetto San Nicola sono previsti tre obiettivi chiari. Il primo è la realizzazione a Bari di una statua monumentale (circa 70 metri) in onore di San Nicola per la Pace, sul prototipo del Cristo di Rio de Janeiro o della Statua della libertà di New York, quale simbolo identitario e culturale della città di Bari e della regione Puglia.

Il secondo è quello di coadiuvare la procedura per il riconoscimento Unesco della basilica di San Nicola di Bari e del Corteo Storico quale autonoma e distinta testimonianza immateriale di civiltà. Infine di collaborare per la realizzazione del parco tematico di Santa Claus/Father Christmas come attrattiva turistica e volano economico per l'intera Regione Puglia.