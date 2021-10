Minaccia di morte la ex: 180 di telefonate al giorno. Arrestato per stalking

E' arrivato a telefonare alla sua ex anche 180 volte al giorno. Minacciandola anche di morte. Un 56enne barese è stato arrestato con l'accusa di stalking.

Le telefonate alla ex: 180 in un giorno

Avrebbe perseguitato la ex compagna convivente per un anno e mezzo arrivando a farle 180 telefonate al giorno, minacciandola di morte, pedinandola e danneggiandole l'auto. I carabinieri hanno arrestato un 56enne della provincia di Bari con l'accusa di stalking. L'uomo, hanno accertato i militari sulla base di diverse denunce della vittima, non aveva accettato la fine della relazione.

L'avrebbe prima pressata con centinaia di telefonate, contenenti anche minacce di morte e ingiurie. Poi avrebbe cominciato a pedinarla fino a danneggiarle il finestrino dell'auto. L'ultimo episodio risale a qualche giorno fa: dopo l'ennesimo pedinamento sarebbe riuscito a raggiungere la ex compagna, a fermarla per chiederle di riallacciare la loro relazione e, al suo rifiuto, le avrebbe sottratto le chiavi dell'autovettura, minacciandola, desistendo poi perché la donna chiesto aiuto ad alcuni passanti.

La terza dettagliata denuncia della vittima ha contribuito a ricostruire il quadro accusatorio che in pochi giorni ha portato il Tribunale ad emettere nei confronti del 56enne un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.