Sport: campi distrutti e poco illuminati. Impianti sportivi abbandonati al degrado

L'Ascd Europa Primadonna Bari volley, che milita in serie B2, ha dovuto dire addio al Pala San Pio, e da quest'anno disputerà le partite in casa al Pala Laforgia, al San Paolo. Dopo anni di difficoltà, legate alle condizioni precarie in cui versa il palazzetto dello sport del quartiere San Pio e diverse denunce fatte proprio dalla squadra barese, quest'anno arriva quella che potrebbe sembrare una resa. Via social è stato spiegato il motivo di questa scelta legato al fatto che «nonostante il grande impegno da parte del presidente del Municipio V, Vincenzo Brandi e dell'assessore allo Sport e all'Ambiente, Pietro Petruzzelli, con i quali siamo sempre in contatto nel tentativo di trovare soluzioni e che ringraziamo tanto per la vicinanza, disputare le gare ufficiali al San Pio al momento è rischioso».

La denuncia

«Come sapete aggiungono - piove all'interno del palazzetto e il parquet è rovinatissimo. Negli anni passati, ogni volta che pioveva, dovevamo correre ai ripari cercando altre palestre disponibili, un'impresa spesso ardua, soprattutto all'ultimo momento. Abbiamo rischiato tante volte di avere partita persa, ma soprattutto, a rischio, c'erano le atlete, biancorosse e avversarie. Così quest'anno ci siamo mossi per tempo e abbiamo trovato un'unica disponibilità il Pala Laforgia». Lo scorso dicembre, sulle pagine del Quotidiano, una delle ultime denunce della società, quando in seguito ad un nubifragio che aveva interessato la città di Bari, all'interno del Pala San Pio si erano create delle vere e proprie cascate di acqua. Nei mesi scorsi, il Comune aveva annunciato di aver candidato un progetto di riqualificazione dello stesso palazzetto al Pnrr. Prevista la riqualificazione dell'impiantistica energetica, ma anche interventi di sostituzione della pannellatura di copertura della struttura, con elementi più efficienti e meno dispersivi, e della pavimentazione in legno, con una analoga, idonea per la pallacanestro e la pallavolo. Interventi che dovrebbero avere un costo di circa 950mila euro. Ma la struttura del quartiere San Pio non è certo l'unica ad avere problemi a Bari.

Lo stesso Pala Laforgia, come sottolineano nel loro post dall'Ascd Europa, non è esente da problematiche. Una su tutte la poca illuminazione presente che obbliga le atlete a giocare in non completa sicurezza. E non possiamo dimenticare le condizioni del Bellavista, che dovrebbe rientrare nel grande piano di Costa Sud, ed essere riqualificato.

Il lotto 6 Parco Bellavista del progetto prevede, infatti, la riqualificazione dell'area occupata dal centro sportivo e l'estensione delle attrezzature sportive. Al momento, lo scorso anno, i lavori hanno interessato la pista di atletica esterna, ma il palazzetto resta in condizioni non ottimali. Anche qui ci sono infiltrazioni di acqua e piove all'interno. Per rimediare a questi problemi, grazie alla Fidal, sono stati stanziati 700mila euro, necessari a portare avanti diversi lavori: rifacimento della guaina di copertura, nuova pavimentazione, un impianto per riscaldamento e raffreddamento del palazzetto, rifacimento degli spogliatoi, e installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto. Ma ad oggi tali operazioni non sono ancora state realizzate. Grazie sempre al Pnrr dovrebbe arrivare una nuova struttura a Poggiofranco. Tale progetto ha ottenuto un finanziamento di oltre 5 milioni di euro a valere sulla Missione 5 Componente C 2.3 Investimento 3.1 Sport e Inclusione sociale. La struttura dovrebbe ospitare tre discipline sportive: pallacanestro, pallavolo e taekwondo/karate. Il progetto prevede un unico edificio a due piani, alto circa 10 metri, con una grande palestra adeguata ad ospitare partite ufficiali di basket e volley. Inoltre, l'impianto sportivo di Carbonara Leo Dell'Acqua, ad oggi un'area inutilizzata, dovrebbe presto rivivere grazie al bando Sport e Periferie, grazie al quale sono stati stanziati 700mila euro che permetteranno di realizzare un campo da calcio a 7 in erba sintetica, in sostituzione del vecchio campo a 11, una superficie attrezzata per la pallacanestro e la pallavolo e un campo da bocce. Verrà realizzato il recupero e la riqualificazione energetica di uno dei due edifici esistenti, mentre all'interno dell'altro, che verrà riqualificato in seguito, ci saranno infermeria, locali tecnici, e deposito per le attrezzature.

