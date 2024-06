Bari, risultati finali: Leccese sfonda il muro del 48%, Romito poco sotto il 30%. Laforgia: «Centrosinistra sarà unito»

A Bari Vito Leccese supera il 48,02%. Andrà al ballottaggio con Fabio Romito, che però si è fermato al 29,12%. Il centrosinistra resta in vantaggio, anche grazie all'exploit del Pd, primo partito con il 19%, a cui va aggiunto un 9,98% di una lista dell'ex sindaco Decaro ("Decaro per Bari).

Apparentamento

Michele Laforgia, candidato sindaco di Bari per il M5s e Sinistra italiana, ha confermato che sosterrà al ballottaggio il candidato sindaco del Pd, Vito Leccese.

Laforgia ha ottenuto il 21,75% (flop M5S, che non raggiunge il 6%). Laforgia lo ha detto ieri: «Chi mi conosce lo sa - ha affermato - ho dichiarato e scritto in tempi non sospetti che il candidato che andrà al ballottaggio avrà il mio sostengo e io penso quello di tutte le liste che hanno sostenuto la mia candidatura. L'ho anche confermato a Leccese poco fa».

Le dichiarazioni di Fabio Romito

«Abbiamo l'occasione di avere una sintonia perfetta con il Governo nazionale, invito a misurarsi sui temi. Non possiamo dimenticare le cose disgustose accadute in questi tre mesi. La partita si deve giocare nei confini baresi: siamo io e Vito Leccese. Ho detto sin dal primo giorno che il centrodestra, che sente la responsabilità, non vuole danzare sulle sciagure causate a questa città».

Le prime parole di Vito Leccese

«Grazie a tutti i candidati, ringrazio anche Michele Laforgia per quanto ha detto. Sono più che convinto della bontà di quanto insieme abbiamo dichiarato il 17 aprile, prendendo atto della impossibilità di andare uniti, ma con la consapevolezza di riprendere e ricucire i fili di questa coalizione ampia e articolata, pogressista e ambientalista, antifascista e pacifista al primo turno. Su questi valori e ideali, da oggi ricominciamo a lavorare perché a Bari si ricrei il campo larghissimo. Sarà una esperienza bellissima della quale tutti dovremmo sentirci partecipi».