Ferito alla testa da un colpo di pistola davanti ad un bar

Un 30enne è stato ferito da alcuni proiettili, uno dei quali lo avrebbe colpito di striscio alla

testa, all'esterno di un bar alla periferia di Molfetta, in provincia di Bari.

Dalle poche informazioni trapelate fino a questo momento, la sera di Capodanno la persona ferita era davanti al locale con amici quando è stata colpita. La vittima è stata subito soccorsa e condotta in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul ferimento indagano i carabinieri.

La sparatoria

Per ricostruire la dinamica e accertare se l'aggressione sia maturata al culmine di un litigio o se si sia trattato di un agguato legato ad un contesto di criminalità, gli investigatori stanno ascoltando testimoni e acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza. L'aggressore. stando ad una primissima ricostruzione, avrebbe esploso almeno due colpi, uno dei quali avrebbe ferito il 30enne alla testa. La vittima è stata soccorsa da personale del 118 e portata all'ospedale di Molfetta, dove è arrivata vigile e cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.