Spacciatore con reddito di cittadinanza: in manette un 48enne

Percepiva il reddito di cittadinanza perché formalmente disoccupato. Formalmente perché per guadagnare spacciava droga. I carabinieri hanno arrestato un 48enne di Gravina in Puglia,in provincia di Bari, già noto alle forze dell'ordine, finito in carcere per spaccio di sostanze stupefacenti.

L'arresto

L'uomo, un 48enne disoccupato e, pertanto, beneficiario del reddito di cittadinanza, era stato notato in atteggiamento sospetto nei pressi della sua stessa abitazione, dove c'era spesso un via vai di giovani. I militari hanno quindi deciso di perquisirlo e lo hanno trovato in possesso di un involucro contenente 2,4 grammi di eroina e una somma di denaro contante di 615 euro. In un ripostiglio della sua casa i carabinieri hanno poi scoperto un laboratorio attrezzato, con materiale per il taglio e il confezionamento della droga, ulteriori 60 grammi di eroina, 2 grammi di cocaina e 22 grammi di hashish. Oltre all'arresto i flagranza, già convalidato, il 48enne è stato segnalato alle autorità competenti per la sospensione del reddito di cittadinanza.