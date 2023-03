«Bari è un Far west ma lo sceriffo Decaro non si accorge di nulla». La stoccata della Lega al sindaco dopo l'ennesima spaccata

Ennesima spaccata in centro ieri a Bari ai danni di un ristorante di via Piccinni, ventiquattro ore prima a una famosa pizzeria di via Argiro. «Bari è un Far west ma lo sceriffo Decaro non si accorge di nulla», è la stoccata del parlamentare della Lega Davide Bellomo al sindaco Antonio Decaro.

Il post della polemica

Il parlamentare non usa giri di parole e accusa il sindaco Antonio Decaro di essere indifferente al problema come se non lo riguardasse da vicino. «Lo “sceriffo” Antonio Decaro però non sembra accorgersi di nulla. Come se il problema non lo riguardasse, confermando di essere solo chiacchiere e distintivo. In attesa che il voto dei baresi alla prima occasione gli tolga anche quello, e restino solo le chiacchiere».

La città non è sicura, secondo Bellomo, che annuncia la richiesta di un incontro col ministro competente «per sollecitare un intervento che vada a supplire la palese incapacità del sindaco e ponga rimedio a una situazione diventata insostenibile. I cittadini hanno diritto di vivere a Bari in totale sicurezza. Altrimenti le piste ciclabili e le aree verdi diventano solo uno specchietto per le allodole, il tentativo di raccontare una storia totalmente opposta rispetto a quella reale. “C’era una volta il west” era il titolo di un bellissimo film di Sergio Leone, ma nel territorio dello “sceriffo” Decaro il Far West è tornato di moda», conclude il deputato leghista.