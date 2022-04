Bari, spaccata in libreria nella notte, i ladri provano a entrare poi rinunciano e scappano

Tentato furto, con spaccata, la notte scorsa, alla libreria Prinz Zaum al quartiere Madonnella di Bari. Ignoti hanno forzato la serranda, presumibilmente con un palo lasciato poi nei pressi del locale. Per fortuna, non sono riusciti ad entrare, e non hanno portato via nulla. Da quantificare non è, quindi, la merce asportata, ma il danno alle strutture, che si aggirerebbe intorno ai 600 euro.

Si tratta dell’ennesimo episodio di questo tipo, l’ultimo solo pochi giorni fa nei pressi del teatro Petruzzelli. Vittima, in quell’occasione, la gioielleria Nani&Co, in via XXIV Maggio. Oltre 30 gli episodi simili denunciati fino ad oggi, oltre 50 quelli che sembra siano realmente accaduti.