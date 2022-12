Pugno di ferro della polizia locale contro le soste selvagge e la guida senza neanche fermarsi al rosso. Dal 23 al 26 dicembre la polizia locale ha sanzionato 1206 veicoli per divieti di sosta ma non solo. In 13 casi sono state elevate contestazioni per mancata revisione periodica del veicolo, 5 per inosservanza del semaforo e passaggio quindi con il rosso, 4 per occupazioni di suolo pubblico senza autorizzazioni, 6 nei confronti di conducenti sorpresi mentre utilizzavano il telefonino alla guida, 8 per passeggeri senza cinture di sicurezza. Infine sanzionati otto parcheggiatori abusivi.

I controlli da parte della polizia locale



La polizia locale ha intensificato i controlli soprattutto nelle zone più centrali dove si è registrato un afflusso enorme di auto, specie il giorno della Vigilia, con inevitabili ripercussioni sul traffico. Veicoli erano stati lasciati ovunque, sui marciapiedi, sui passo carrabile, sui posti per disabili. In spregio a qualsiasi regola del codice della strada. Ma non solo. I controlli dei vigili hanno riguardato anche l’alta velocità e sono stati sanzionati 91 automobilisti, “beccati” dal telelaser, sistemato sulle vie di maggiore percorrenza e di ingresso in città come il lungomare e al San Paolo viale Europa e delle Regioni.

Il commercio abusivo

Altre sette multe sono scattate per commercio abusivo su aree pubbliche; sei i sequestri amministrativi per un totale di 220 pezzi (tra piante, giocattoli, borse, accessori e fuochi pirotecnici); tre le occupazioni abusive, 12 le ispezioni nelle attività commerciali e cinque i fermi per identificazione di soggetti indagati tra i quali uno straniero denunciato per danneggiamento aggravato e soggiorno illegale.

I fuochi pirotecnici



La polizia locale, come detto, ha intensificato i controlli anche sulla vendita di fuochi pirotecnici, come previsto dall’ordinanza sindacale. Il sindaco Antonio Decaro come ogni anno ha vietato il commercio, in forma ambulante e non, fino a tutto il 1° gennaio, di fuochi d’artificio ascrivibili alla categoria F2 e F3 e dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” tipo raudi o petardi, petardi flash, candele romane, tubi di lancio, con esclusione dei prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palle luminose. L’ordinanza ne vieta inoltre l’utilizzo in luogo pubblico o privato dove possano verificarsi ricadute su suolo pubblico. Purtroppo si sono verificati decine di casi di mancato rispetto dell’ordinanza la notte di Natale e per la fine dell’anno si preannunciano disagi in tutta la città, con fuochi pirotecnici accesi anche nel bel mezzo delle strade.

I controlli comunque non mancheranno. Come predisposto anche nel corso dell’ultimo comitato dell’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura. Durante il quale sono state definite le misure di sicurezza per garantire il sereno svolgimento delle festività natalizie, degli eventi in calendario predisposti dall’amministrazione comunale e del concerto di Capodanno. Sono state pianificate misure di vigilanza proprio in occasione del 31 dicembre, non solo in città ma anche in prossimità del porto, della stazione e dell’aeroporto.

