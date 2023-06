Prima in Puglia, seconda al Sud dopo la città Metropolitana di Napoli, prima sulla dorsale adriatica fra le 21 province che, da Lecce a Trieste, si affacciano sull’Adriatico, 14esima in assoluto in Italia. Così nel 2020, secondo i dati Istat, si colloca la città metropolitana di Bari, per il valore aggiunto del totale delle attività economiche, 24.164, 2 milioni di euro.

È uno dei dati più significativi che emerge da uno studio promosso dal Cesdim (Centro studi e documentazione sull’industria nel Mezzogiorno) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in collaborazione con il progetto “Invest in Bari - One Stop Shop”, avviato a ottobre 2022, che viene presentato oggi negli spazi di Porta Futuro, in via Ravanas a Bari. Una ricerca quindi sull’apparato produttivo e industriale della città Metropolitana. Studio promosso dalla Città metropolitana di Bari per valorizzare il network tra le istituzioni coinvolte nei processi di attrazione di investimenti e sviluppo delle attività imprenditoriali. Ma, tornando alla ricerca, si evidenzia che le branche di attività che hanno fatto passi in avanti sempre in relazione alla città Metropolitana di Bari, sono state l’industria, la cui incidenza di valore aggiunto è stata superiore a quella del resto della Puglia e del Sud ma inferiore a quella nazionale, le costruzioni, in assoluto superiore in rapporto alla regione, al Sud e alla nazione, idem per il commercio, mentre l’incidenza per agricoltura, silvicoltura e pesca è stata inferiore a quella regionale e del Meridione ma superiore di poco a quella nazionale.

I servizi

Il comparto dei servizi - che pure ha raggiunto un’incidenza nel territorio metropolitano del 50,6% - è tuttavia percentualmente inferiore al livello raggiunto nella regione e nell’Italia meridionale. L’apparato di produzione industriale metropolitano quindi «è solido, dinamico, settorialmente diversificato, territorialmente diffuso, resiliente, attrattivo, export-oriented, grazie all’impegno di imprenditori, manager, tecnici ed operai, associazioni di categoria, rappresentanze sindacali, Comuni, Regione, Università, Istituti di credito. Tale apparato presenta rilevanti potenzialità di ulteriore sviluppo, con riferimento in particolare: 1) al rafforzamento economico-finanziario delle Pmi esistenti e ai loro incrementi di fatturato e di redditività; 2) all’insediamento di nuovi comparti merceologici tuttora assenti; 3) ad un deciso incremento delle esportazioni largamente possibile; 4) ad una sempre più estesa digitalizzazione dei processi produttivi di tutti i settori». La ricerca, realizzata dal professor Federico Pirro, docente di storia dell’industria, rileva quanto alla distribuzione territoriale, che le 5 città con le maggiori concentrazioni di attività manifatturiere sono: Bari, Altamura, Molfetta, Corato, Monopoli. La zona di maggior addensamento di fabbriche e addetti della provincia è costituita dall’agglomerato di Bari-Modugno del Consorzio Asi, area industriale fra le più grandi del Mezzogiorno e dell’Adriatico. Qui sono circa 300 i siti in esercizio fra stabilimenti industriali, aziende artigiane, di logistica e del settore edilizio, con circa 12mila occupati diretti e nell’indotto, numeri che non includono i centri commerciali di grandi e piccole dimensioni. L’area di Bari ha attratto negli ultimi 10 anni multinazionali dell’Ict che prevedono 6500 assunzioni nei prossimi 3-4 anni, diventando una delle 10 città italiane con maggiori capacità attrattive nell’Ict. Nell’agglomerato di Bari-Modugno che si estende per 1.650 ettari escluse strutture commerciali e depositi, le specializzazioni produttive più significative sono: meccanica, chimica, industria editoriale, agroalimentare, energia, Ict, municipalizzate, legni, servizi ecologici, servizi alle imprese. Una voce interessante è quella dell’export. Nel 2021 la provincia di Bari ha esportato merci per 4.280 milioni collocandosi al primo posto fra le province pugliesi, al quinto nel Mezzogiorno. Fra le categorie più significative: farmaceutica, componenti auto, pompe e valvole e sistemi per l’energia, pneumatici. Circa il 31% dell’export totale regionale parte dall’area metropolitana barese.