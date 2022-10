A Bari anche gli scooter devono pagare il grattino per la sosta. Boom di multe nell'ultimo biennio. Tolleranza finita contro scooter e motocicli parcheggiati senza pagare sulle strisce blu a Bari. Gli agenti della polizia locale, e gli addetti al controllo del pagamento del parcheggio di Amtab, hanno iniziato ad elevare sanzioni contro i veicoli sprovvisti di tagliandino di pagamento, o di pagamento effettuato tramite app Muvt.

Il pagamento con l'app

D’altronde, la problematica lamentata da chi utilizza questi mezzi relativa alla difficoltà di posizionare il tagliandino sul mezzo è stata superata proprio grazie alla possibilità di utilizzare altri metodi di pagamento come la app, che permette di controllare se il pagamento è stato effettuato attraverso il numero di targa.

Resta comunque per le due ruote la possibilità di parcheggiare, gratuitamente, sui pochi stalli dedicati presenti in diverse zone della città. In questo modo, il Comune va incontro alle esigenze dei residenti, garantendo un maggior riciclo di parcheggi, soprattutto nelle zone del centro.

Il comandante della municipale

«Nelle aree blu del Comune di Bari è sempre stato previsto obbligo di pagamento per tutti i veicoli, compresi i motoveicoli e ciclomotori - ha chiarito Michele Palumbo, comandante polizia locale - Nell'ultimo biennio risultano altresì anche 156 sanzioni per mancato pagamento del ticket o soste irregolari in aree blu»