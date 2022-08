Furti all’ordine del giorno. Con turisti depredati di qualsiasi oggetto e impossibilitati a tornare a casa. L’estate a Pane e pomodoro è stata caratterizzata (almeno fino ad adesso) dalle azioni dei borseggiatori che hanno saccheggiato per settimane il lido. Con famiglie intere in lacrime perché rimaste senza un documento e senza un euro neanche per prendere un mezzo e rientrare al proprio albergo. Finalmente il Comune di Bari ha deciso di intervenire e da ieri è stato attivato il servizio di custodia e deposito oggetti.

Il servizio era stato interrotto durante la pandemia

Un servizio in realtà sempre esistito, ma che era stato interrotto in periodo Covid per i problemi legati appunto alla diffusione della pandemia. Quest’anno, con la caduta delle restrizioni, tutti si aspettavano il ritorno del chioschetto. Cosa che non era avvenuta, fino alla giornata di ieri. Quando la Multiservizi ha montato il gazebo in legno. Gli operatori, presenti sulla spiaggia tutti i giorni, nella fascia oraria 8-18, assicureranno la custodia dei beni nel rispetto di tutte le normative anti –covid. In modo completamente gratuito. Nei prossimi giorni saranno inoltre sistemati cartelli (anche in inglese) per indicare le modalità di fruizione del servizio, in modo da intercettare i turisti. Tutti dovranno sottoscrivere una documentazione Covid quando lasceranno in custodia il bene.

A richiedere l’attivazione del chioschetto era stato anche il comitato di cittadini di Pane e pomodoro. «Un servizio importantissimo considerando l’elevato numero di furti che si registrano. Noi come comitato siamo stati i primi a promuoverlo, gratuitamente, poi se ne è occupata la Multiservizi. Ora non c’è più nulla», aveva commentato il presidente del comitato Ottavio Degregorio che aveva anche inviato una nota di sollecito all’amministrazione.

Portafogli e valori al sicuro

Da ieri quindi il servizio è stato ripristinato: permette di lasciare portafogli e oggetti di valore in custodia direttamente agli operatori della Multiservizi. «Sarà importante intercettare soprattutto i turisti – spiegano alcuni frequentatori della spiaggia a sud di Bari – perché alla fine i baresi sono a conoscenza di questo problema dei borseggiatori. Mentre i turisti no e lasciano tranquillamente le borse senza alcun tipo di controllo. Ovviamente i malviventi li individuano e colpiscono». La polizia locale è più volte intervenuta a soccorso di qualche malcapitato turista, anche facendo il possibile per consentire il rientro a casa. «Questo servizio diventa importante – continuano ancora i bagnanti – anche perché l’immagine di Pane e pomodoro ne è stata fortemente compromessa e molti hanno preferito andare nei lidi privati per poter stare al sicuro». Alcuni tour operator avvertivano comunque i turisti del problema dei borseggiatori in spiaggia. Per poter ridurre almeno il numero delle vittime dei ladri. I furti comunque non hanno interessato solo il lido a sud di Bari. Diverse segnalazioni sono arrivate anche in altre parti della costa barese, a Palese, Santo Spirito (anche se in misura ridotta considerando la difficoltà di accesso alla battigia), nella spiaggetta accanto a San Francesco o accanto a Provolina. La polizia locale e tutte le forze dell’ordine hanno comunque incrementato i controlli sulla costa, soprattutto nel corso dei fine settimana, quando si riversano sulle spiagge migliaia di persone.