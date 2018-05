«Fondamenta e pilastri non sicuri». Verso lo sgombero il Palazzo di giustizia di Bari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BARI - Rischia la chiusura il Palazzo di giustizia di via Nazariantz a Bari. «Una inaccettabile condizione dirischio» è evidenziata nella relazione dell'Inail, commissionataallo studio Vitone, sulla idoneità strutturale dell'edificio che ospita gli uffici dellaProcura e il Tribunale penale.Nella relazione, che potrebbe portare già da domani allosgombero dell'edificio, si evidenziano le criticità dellastruttura a partire dalla platea di fondazione: soli 30 cm,insufficienti a reggerne il peso. Secondo i tecnici incaricatidall'Inail «non sussistono le condizioni per interventi efficacie nel contempo non invasivi», ritenendo «necessari eimprocrastinabili interventi su platea di fondazione, pilastri,travi e pareti che rendano idonea la struttura».«La mancanza di sintomi - si legge ancora nella relazione -non è condizione sufficiente per giudicare sul carattereincombente di un rischio per rottura fragile. I calcoli,eseguiti talvolta con ipotesi ottimistiche, confermano lapresenza di una inaccettabile condizione di rischio».Lo spessore della fondazione, la disposizione delle armature, laqualità del calcestruzzo e il fatto che il palazzo poggi suargilla sabbiosa, rendono «il livello di sicurezzastraordinariamente ridotto».«Al 90 per cento chiudiamo eandiamo». Il procuratore di Bari, Giuseppe Volpe, ha annunciatol'alta probabilità di sgombero immediato, già a partire dadomani».