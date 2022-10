San Paolo, via al progetto di riqualificazione: ecco tutti gli interventi

Sette milioni e 200mila euro per dare una nuova immagine al rione San Paolo. Ieri, con determina dirigenziale, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori del piano periferie, un bando del 2017 che oggi arriva finalmente a compimento. I lavori sono stati già appaltati con accordo quadro e il cantiere aprirà nelle prossime settimane, sicuramente prima di dicembre.

Come sarà

Il progetto riguarda la riqualificazione di viale delle Regioni, asse centrale del quartiere dove si procederà con la sistemazione della piazza antistante la stazione Cittadella. Sarà ridisegnata via Giaquinto con la realizzazione di una pista ciclabile bidirezionale e aree attrezzate con parcheggi per auto e biciclette, spazi per il gioco e la socializzazione. Nuovo volto anche per le corti di via Fiore e via Beethoven con la sistemazione dei cortili, la disimpermeabilizzazione delle superfici pavimentate e la piantumazione di nuovi alberi, la realizzazione di cisterne per la raccolta delle acque meteoriche a fini irrigui. Si procederà con la messa in sicurezza dell'ingresso del quartiere su viale Europa con la realizzazione della nuova rotatoria che metterà fine alle lunghe attese oggi per la presenza del semaforo. Lavori previsti anche in viale Puglia con la nuova piazza prospiciente la parrocchia San Paolo, la ridefinizione della sezione stradale con la realizzazione di aree attrezzate con parcheggi per auto e biciclette, il prolungamento della pista ciclabile bidirezionale fino alla nuova stazione metropolitana Regioni i cui spazi esterni saranno riqualificati. Si tratta di un'opera che cambierà radicalmente l'immagine del rione San Paolo, garantendo ai residenti più sicurezza stradale, spazi verdi per i bambini e per gli anziani e percorsi ad hoc per i ciclisti.



«La gara è stata già espletata con la formula dell'accordo quadro spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso ora abbiamo il progetto esecutivo che sarà allegato quindi all'accordo quadro per avviare i lavori già nelle prossime settimane». Lavori che partiranno insieme a quelli della fogna bianca, per i quali sono stati stanziati altri 5 milioni di euro.

L'intervento consentirà l'esecuzione del collettore principale di fogna bianca che partirà dalla confluenza nel canalone Balice, in prossimità della caserma della Guardia di Finanza in viale Europa, per arrivare in viale delle Regioni. Al nuovo collettore fognario saranno collegati, in particolare su viale delle Regioni, sia la fogna prevista in corrispondenza di via Caposcardicchio sia tutta la rete fognaria delle strade secondarie interessate dal Piano periferie. «Unendo i due progetti, quello del piano delle periferie e quello delle fogne ha detto ancora Galasso - la riqualificazione in superficie delle strade del quartiere non sarà vanificata dai fenomeni di allagamento che si verificano in occasione di piogge molto abbondanti».

Il San Paolo è uno dei quartieri della città ad essere nato quasi senza una delle opere di urbanizzazione primaria come appunto la fogna bianca. Durante l'esecuzione del cantiere non sarà necessario chiudere al traffico veicolare viale Europa ma basterà restringere alcuni tratti della carreggiata di questa grande arteria stradale.

I cantieri procederanno quindi a step, pezzo per pezzo, per poi conferire nel giro massimo di un anno una nuova immagine al rione San Paolo che attende questi interventi fin dal 2017 quando fu appunto presentato per la prima volta il piano periferie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA