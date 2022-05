Bari, deserti i bandi comunali a San Girolamo. La preoccupazione di Decaro

È andato deserto il bando per l'affidamento di quattro locali sulla piazza sul mare a San Girolamo, a Bari. Così come si è ritirato uno dei due vincitori dei chioschi che il Comune aveva progettato di sistemare sia a nord che a sud del lungomare, in vista della stagione estiva.

San Girolamo, viaggio nel quartiere che aspetta il riscatto

APPROFONDIMENTI BARI Mercati in crisi, 151 box vuoti a Bari: pronti i bandi del Comune BARI San Girolamo, viaggio nel quartiere che aspetta il riscatto

La preoccupazione di Decaro: «Pressione di qualcuno?»

Si mostra preoccupato il sindaco Antonio Decaro che teme che dietro la mancata partecipazione al bando ci sia «la pressione di qualcuno».

«Avevo sentore già nei giorni scorsi - ha detto il sindaco durante la conferenza di presentazione del Villaggio del Gusto - che non ci fosse partecipazione. Noi il bando lo ripresenteremo. Lo Stato c'è, quel quartiere è diventato il quartiere del tempo libero, degli eventi culturali e sportivi e torneremo a farli in modo maggiore».

"Sarà mia premura - ha concluso Decaro - con il prefetto e il questore andare a fare un sopralluogo per invogliare gli operatori a partecipare al bando".