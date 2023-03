Entro l’anno sarà predisposta la gara per la nuova banchina al molo di San Cataldo e l’Autorità portuale predisporrà anche la manifestazione di interesse per realizzare il primo porto turistico della città. «Il progetto – spiega Ugo Patroni Griffi, presidente dell’Autorità portuale del Mare Adriatico Meridionale – è pronto al 90 per cento. La Guardia costiera ha chiesto delle modifiche e dobbiamo organizzare un ulteriore incontro per fare il punto finale. Terminato questo aspetto andremo in conferenza di servizi per la validazione del progetto e poi la gara».

Il progetto



L’intervento da 36 milioni di euro ha il duplice obiettivo di potenziare le infrastrutture asservite alla sede logistica del Corpo delle Capitanerie di Porto e, contemporaneamente, realizzare un bacino da destinare alla nautica da diporto.

Il bacino portuale, attualmente sottoutilizzato, avrà tre nuovi punti di ormeggio, per la lunghezza di circa 400 metri, e piazzali relativi da destinare a volumi edilizi al servizio del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. La superficie di ingombro è di 11.285 metri quadrati, di cui 6 mila 361 costituiscono la superficie dello specchio acqueo interno.

La conformazione delle banchine determinerà uno specchio acqueo delimitato a sud-ovest ed a sud-est dalle nuove opere, a nord-ovest dal molo esistente mentre a nord-est sarà realizzato un pennello di protezione dello stesso; le superfici risultanti potranno essere dedicate ad una marina (porto turistico), con anche alcuni ormeggi per mega- yacht sino a 100 metri di lunghezza.

«Una volta avviata la gara per le banchine a servizio della Guardia costiera – prosegue Patroni Griffi – potremo pubblicare la manifestazione di interesse rivolta ai privati per la gestione del porticciolo turistico». Il nuovo molo potrà ospitare fino a 261 imbarcazioni: di queste 59 fino a 12 metri di lunghezza, 159 tra i 12 e i 15 metri di lunghezza e sette da 25 a 100 metri di lunghezza. Sarà realizzato anche un edificio che fungerà da yacht club con sale di accoglienza, bar, ristorazione e servizi igienici. «Stiamo terminando gli ultimi dettagli di questo progetto fondamentale – continua Patroni Griffi – c’è un grande interesse nel futuro porto turistico, un porto che porterà effetti benefici sulla zona di San Cataldo e sull’intera città».

Sarà infatti il primo molo dove potranno attraccare mega yacht. «Manca nell’Adriatico Meridionale un approdo turistico per imbarcazioni di medie e grandi dimensioni ed è questo che puntiamo a realizzare», conclude Patroni Griffi.

I tempi per la realizzazione dell'opera