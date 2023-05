Rissa davanti alla stazione: calci e pugni tra gruppetto di giovani/Il video

Ennesima rissa nel centro di Bari: calci e pugni tra gruppo di giovani. E il video finisce nella mani di Questore e Prefetto. Si allunga la lista dei fatti di cronaca sul tavolo del ministro Matteo Piantedosi che - in questo momento - presiede a Bari il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza Pubblica.

La rissa

Ieri sera, in piazza Aldo Moro, nei pressi della stazione e della fermata dei bus alcuni giovani se le sono date di stanta ragione non curanti della presenza di altre persone di passaggio. Calci e pugni sferrati con violenza per futili motivi o per un apprezzamento di troppo. Il motivo che ha scatenato la violenza tuttavia sembra passare in secondo pianto visto che le scene che si ono registrate ieri sera sembrano essere quotidiane.

Il video ripreso da alcuni autosti di Amtab che erano presenti allo scontro è stato inviato dai sindacati del Trasporto pubblico ai Questore e Prefetto.