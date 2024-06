Bari, rissa a colpi di bastone in pieno centro: feriti anche due carabinieri

Una maxi rissa è scoppiata oggi pomeriggio, 9 giugno, qualche minuto dopo le diciassette, all'angolo fra Corso Italia e via Sagarriga Visconti, in pieno centro a Bari. A darsele di santa ragione sono stati due gruppi di cittadini stranieri che, dopo aver iniziato a litigare, dalle parole sono passati ai fatti colpendosi reciprocamente con calci, pugni e imbracciando poi anche i bastoni.

L'intervento dei carabinieri

Sul posto, allertati dai residenti della zona, sono arrivate due “gazzelle” del nucleo radiomobile del comando provinciale dei carabinieri del capoluogo pugliese.

Anche i militari hanno dovuto faticare non poco per sedare la rissa e nel tentativo di farlo due di loro sono rimasti leggermente feriti. Il bilancio dell’episodio fa registrare una decina di feriti, per fortuna lievi, che guariranno in pochi giorni. All’origine del violento litigio ci potrebbe essere un eccessivo consumo, da parte di alcuni di loro, di bevande alcoliche.