Continuano le ricerche per il pescatore disperso in mare: ancora nessuna novità. In campo anche l'elicottero. Video

Sono proseguite, senza sosta, anche oggi le ricerche di soccorso in mare, nell’area di mare tra Bari e Trani, in un’area di diverse decine di miglia marittime, da parte degli uomini e dei mezzi della Capitaneria di porto di Barletta dell’80enne pescatore biscegliese, Mauro Dell’Olio, del quale si sono perse le tracce da giovedì scorso quando era in mare a bordo della sua barca remi e si dirigeva verso Molfetta. Alle ricerche hanno partecipato, anche, i sommozzatori con l’ausilio del “6° Maritime Rescue Sub Centre” di Bari e dal cielo mezzi aerei dell'aeronautica militare e dei vigili del fuoco, un aereo e un elicottero “drago”.

Ricerche sospese?

Le autorità marittime, però, visti gli esiti negativi di questi giorni potrebbero da domani mattina decidere di sospendere le ricerche.