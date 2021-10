Bari, quarantenne fermato dalla polizia: dal barbiere con la pistola alla cintola

È andato al barbiere con una pistola semiautomatica carica, infilata nella cintola: è accaduto ieri mattina, a Bari. I poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato un pregiudicato di 40 anni, colto nella flagranza dei reati di porto di arma clandestina e ricettazione.

L'uomo notato dal barbiere e perquisito

Nel corso di un controllo effettuato in una barberia del quartiere di Bari-San Paolo, i poliziotti dei Falchi della Mobile hanno notato la presenza del pregiudicato. Questi, accortosi del loro arrivo, ha tentato di allontanarsi dall'esercizio commerciale. L'uomo è stato fermato e perquisito: agganciata alla cintola, era presente una pistola semiautomatica calibro 7.65, dotata di caricatore monofilare rifornito con 6 cartucce ad ogiva camiciata, pronta all'uso. A seguito degli accertamenti effettuati da agenti della Polizia di Stato, è stato possibile stabilire che l'arma, perfettamente funzionante, marca Zastava, costruita nella ex Jugoslavia negli anni '90, era stata introdotta illegalmente nel territorio nazionale. Il 40enne non ha saputo fornire alcuna giustificazione in merito al possesso dell'arma, per altro portata all'interno di un esercizio commerciale in attività e pieno di clienti.