Punta Perotti, niente Imu al Comune: Matarrese risparmia 8 milioni di euro. La decisione della Corte di Giustizia Tributaria

Matarrese non dovrà pagare l'Imu al Comune perché sui suoli di Punta Perotti non si può costruire. La società dell'imprenditore barese, la Sud Fondi, dunque risparmia così 8 milioni di euro.

La società avrebbe dovuto pagare l'Imu per i palazzi realizzati nella zona di Punta Perotti e poi abbattuti nel 2006, ma la Corte di Giustizia tributaria di Bari di secondo ha annullato - accogliendo i ricorsi dell'azienda - gli avvisi di accertamento Imu dal 2012 al 2018 per complessivi 8 milioni di euro. I giudici con tre sentenze diverse hanno stabilito che la Sud Fondi non deve pagare l'Imu per i suoli ribaltando di fatto le tre sentenze di primo grado che avevano invece dato ragione al Comune di Bari.