Prostituzione minorile, il racconto della baby escort all'amica: «Non avevo soldi e mia madre mi aveva cacciato da casa. Così ho iniziato»

Era rimasta senza soldi, senza neanche la possibilità economica di ricaricare lo smartphone, cacciata di casa dalla madre. Così una delle minorenni attorno a cui ruota l’inchiesta della procura di Bari per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione minorile avrebbe scelto di accettare di “incontrare” alcuni clienti. Lo racconta, nell’interrogatorio di garanzia davanti al gip, Antonella Albanese, 23enne barese, una delle quattro donne arrestate per aver coinvolto ragazzine nel giro di escort tra Bari, Lecce, Trani e Roma. È lei a raccontare di come Chiara (nome di fantasia per la minore) sia entrata nel circuito dei clienti. Albanese e la minorenne si conoscevano da tempo, “erano amiche di infanzia” prima che tra le due scoppiasse l’odio. Chiara avrebbe iniziato a frequentare l’uomo di Antonella che, nel frattempo, era andata a lavorare come escort fuori regione. «Allora – racconta la ragazza nell’interrogatorio - io praticamente, appena tornata dalle Marche, ho scoperto tramite mie amiche che Chiara mi aveva messo contro tutti, praticamente, tutta la città, dopo che lei nutriva un odio talmente grande nei miei confronti che mi voleva mettere in qualsiasi situazione nei guai, praticamente. Ho scoperto che è uscita con... Si frequentava con il padre di mio figlio, che è un ex praticamente storico». Albanese oggi ha un figlio di sei mesi, ha chiuso da tempo con la vita da escort e pertanto i magistrati le hanno concesso l’attenuazione della misura cautelare. Ora è ai domiciliari. «E talmente – prosegue nell’interrogatorio - provava odio nei miei confronti, perché poi il mio compagno mi aveva detto che aveva scaturito appunto questo approccio nei suoi confronti perché aveva detto determinate cose negative su di me, false. Quindi già dall'epoca Chiara nutriva comunque un odio. Io l’ho perdonata nonostante ciò e mi lasciai con lui per lei».

Il racconto

A questo punto scatta il racconto della difficile situazione, sociale e economica, in cui si trovava all’epoca la minorenne. La presunta scintilla dell’inizio dell’attività di prostituzione. E Chiara mi disse in quel periodo: «Anto, mia madre mi ha cacciato di casa, non so come fare, vorrei una mano, mi ha tolto anche il telefono. Quindi lei scese senza telefono, mi ricordo benissimo e disse: non è che puoi farmi una scheda Iliad, che io sono minorenne, non posso aprirmi schede intestate. Poi mia madre mi ha spezzato la scheda... perché lei aveva sempre questi litigi con la mamma, anche perché usciva sempre già con maschi a quell'età».

Alla base dei rapporti incrinati di Chiara con la madre ci sarebbe stata la frequentazione della figlia con un uomo appartenente a un clan barese da cui avrebbe anche avuto un bambino. Antonella propone una soluzione a Chiara per fare soldi. Facilmente. Una proposta di cui poi si pentirà: «Da 18enne senza cervello le dissi: vieni con me, io ho un paio di amici che potresti conoscere e ti danno un po’ di soldi. Ti compri un po’ di cose, vieni con me. Quel maledetto giorno che ho sbagliato. E da lì poi è nato tutto, che tutto questo è durato un giorno. Poi dal momento in cui lei, la mamma, la continuava a chiamare, vide che non era più possibile fare ciò». Ma la ragazzina non si sarebbe fermata. Dopo aver conosciuto le altre “squad girl” avrebbe frequentato B&b e lussuosi alberghi di Bari dove intratteneva – secondo la ricostruzione degli inquirenti – rapporti sessuali a pagamento. E, in queste occasioni, dove spesso si consumavano sostanze stupefacenti, sarebbero sorti anche pericoli. È Albanese a riportare al gip le parole che le rivolse Chiara: «N.B. (indagato come cliente delle baby escort, ndr) mi ha messo in un B&b e mi sta chiedendo soldi, mi minaccia. E io ho detto, come ti minaccia? In che senso? Diceva che praticamente mi toglieva soldi. E io dissi, ma dillo subito a tuo padre, che il padre praticamente è poliziotto. E poi comunque è stato detto al padre, il padre se l'è vista direttamente». L’uomo è stato interrogato lo scorso 14 maggio. Assistito dall’avvocato Marco Vignola, ha ammesso di «aver avuto rapporti con 16enni, ma consenzienti».

