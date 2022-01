Ex Fibronit e Via Manzoni: finanziamento da 20 milioni col Pnrr

Bari è pronta, dopo la progettazione è arrivata la fase della «messa a terra», lo step due del Pnrr: quello pratico, dopo i mesi di studi e di progetti ora bisognerà spendere i soldi e costruire tutto quello che si è immaginato fino ad ora. Con decreto del Ministero degli interni negli scorsi giorni sono stati assegnati alla città di Bari finanziamenti per 20 milioni di euro a valere sul bando per investimenti in progetti di rigenerazione...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati